Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 17.03 06 settembre 2018 - 17:03

Il governo cantonale vallesano ha dato il permesso di abbattere due lupi. Nelle valli di Anniviers e Goms i due predatori questa estate hanno attaccato complessivamente 121 pecore.

Il consigliere di Stato Jacques Melly, responsabile per mobilità, territorio e ambiente, oggi ha dato l'ordine di sparare ai lupi a partire da domani per un periodo di 60 giorni, riferisce una nota governativa. Se non si tratta di un branco con piccoli, si ha il diritto di abbattere il predatore se esso uccide 25 animali da reddito in un mese o 35 sull'arco di quattro mesi.

Nelle due regioni in questione questa estate sono state uccise 34 pecore in alpeggi protetti e altre 87 in pascoli non protetti.

Nel Goms, in alto Vallese, gli attacchi compiuti da un lupo sono nettamente aumentati dalla metà di agosto. Solo in alpeggi protetti ha ucciso 23 pecore e ne ha ferite 10. L'anno precedente si erano registrate 15 uccisioni.

Nel Val d'Anniviers, a sud di Sierre, 39 animali da reddito sono morti azzannati in questa stagione estiva. Nella valle sono stati avvistati un maschio e un femmina senza prole.

Nelle altre regioni del cantone sono state scannate 11 pecore negli alpeggi del Val d'Illiez (a sud di Monthey), 18 nelle valli Ferret e di Entremont (a sud di Martigny) e 12 in quelle di Hérens e Hérémence (a sud di Sion). Ma qui non sussistono le condizioni legali per un'autorizzazione di tiro.

