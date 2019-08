Il luogo in cui si è schiantato il piccolo aereo.

Tre persone sono morte stamani nello schianto di un piccolo aereo nei pressi dell'ospizio del passo del Sempione (VS). Tra le vittime figura un bebè. Le cause del sinistro non sono ancora note.

Il velivolo del tipo "Piper" era decollato verso le 9.00 da un aeroporto vodese ed era diretto in Italia, ma intorno alle 10.30 è precipitato, informa la polizia vallesana in un comunicato diffuso nel pomeriggio.

I soccorritori giunti rapidamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pilota e dei due passeggeri, una persona adulta e un bebè. L'identificazione formale delle vittime è in corso.

Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha avviato un'indagine al fine di determinare le cause dell'incidente. Il Ministero pubblico della Confederazione è responsabile del proseguimento penale e coordina le misure da adottare con la polizia cantonale vallesana, precisa la nota.

Sul posto sono intervenuti la polizia cantonale del Vallese, l'organizzazione vallesana di salvataggio (KWRO), Air Zermatt, Air Glacier, un medico d'urgenza, i vigili del fuoco e il SISI.

