Il sistema informatico delle slot machine del Casino de Crans-Montana (VS) sarebbe stato violato l'anno scorso. È stato avviato un procedimento penale e diverse persone sono state arrestate.

I fatti risalgono all'anno scorso. "Attualmente, sei persone sono perseguite. Quattro sono ancora in custodia cautelare. Sono sospettate di aver manipolato le macchine mangia soldi per ottenere guadagni illegali", ha detto Cynthia Zermatten, portavoce della polizia cantonale vallesana, questa sera al notiziario delle 19.30 della RTS.

Una delle accuse è l'"abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione dei dati" (articolo 147 del codice penale). Si tratta di un reato che prevede pene fino a dieci anni di reclusione. "Per mestiere è una aggravante significante che gli autori hanno vissuto di questa attività", ha precisato le portavoce della polizia.

Interrogato da Keystone-ATS, un altro portavoce della polizia vallesana non ha voluto fornire ulteriori dettagli. Ma secondo le fonti investigative citate dalla RTS, si tratta di una banda organizzata che è stata aiutata da uno o più dipendenti del casinò.

Le indagini della polizia sono ancora agli inizi e dovrebbero durare diversi mesi.

