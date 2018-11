Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2018 18.30 25 novembre 2018 - 18:30

La polizia comunale ha rinvenuto stamani un corpo privo di vita in un appartamento di Sierre (VS). La polizia cantonale ha fermato un sospetto.

Gli agenti della comunale sono intervenute in seguito a una chiamata giunta alla centrale d'intervento della polizia cantonale, indica quest'ultima in un comunico diramato in serata. Il medico d'urgenza allertato non ha potuto far altro che constatare il decesso della persona, la cui identificazione formale è ancora in corso. È stata aperta un'inchiesta per determinare le circostanze della morte.

