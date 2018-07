Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 luglio 2018 8.29 28 luglio 2018 - 08:29

Il piccolo aereo è precipitato in Vallese sul colle Durand, a circa 3500 metri d'altitudine, nella valle di Annivers.

Un piccolo aereo da turismo è precipitato ieri intorno alle 17.20 in Vallese sul colle Durand, a circa 3500 metri d'altitudine, nella valle di Anniviers (VS). Quattro persone sono morte, ha comunicato in tarda serata la polizia cantonale vallesana.

Non ci sono ancora indicazioni sulle cause dell'incidente. Le autorità intendono fornire maggiori informazioni oggi in mattinata.

