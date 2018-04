Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sono riprese stamane nella zona del Piccolo Cervino (VS) - sul versante vallesano come su quello italiano della montagna - le ricerche del miliardario tedesco Karl-Erivan Haub, scomparso sabato. Le operazioni erano state interrotte ieri a causa del forte vento.

Nelle ricerche del 58enne sono impegnati un elicottero e squadre di soccorso, ha detto all'ats Mathias Volken, portavoce della polizia cantonale vallesana. Sul luogo dove il Ceo del gruppo tedesco Tengelmann potrebbe trovarsi non ci sono nuovi elementi, ha aggiunto, ragione per cui continua ad essere perlustrata una vasta zona della catena montagnosa italo-svizzera a sudest del Cervino, ricoperta da ghiacciai disseminati di crepacci. Le speranze di trovare l'uomo ancora vivo si fanno tuttavia sempre più scarse.

Haub è il Ceo di uno dei maggiori distributori di generi alimentari della Germania e l'erede di una delle più facoltose famiglie tedesche. Sabato mattina era salito con la funivia da Zermatt (VS) al Piccolo Cervino, sperone di roccia di 3883 metri situato in territorio vallesano tra i due quattromila Cervino e Breithorn.

Lì era stato visto per l'ultima volta alle 9.10, equipaggiato per allenarsi in vista della Patrouille des glaciers, la prestigiosa competizione di scialpinismo tra Zermatt (o Arolla/VS) e Verbier (VS), in calendario da martedì prossimo. Il suo cellulare ha emesso l'ultimo segnale alle 8.33 ai piedi del Piccolo Cervino, in corrispondenza della stazione intermedia di Trockener Steg. Il procuratore dell'Alto Vallese Dominik Lehner non ha escluso alcuna ipotesi, dall'incidente al delitto.

