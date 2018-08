Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 agosto 2018 15.27 21 agosto 2018 - 15:27

Un vallesano 37enne è morto questa mattina, attorno alle 7.20, in seguito a uno scontro tra la sua vettura e un treno della Matterhorn-Gotthard Bahn nei pressi di Selkingen, nel comune di Goms (VS).

L'incidente è avvenuto a un passaggio a livello senza barriere, indica in una nota odierna la polizia cantonale vallesana. L'impatto è avvenuto nonostante il segnale acustico e la frenata d'emergenza attivata dal conducente della locomotiva, che circolava tra Fiesch e l'alta valle di Goms (Obergoms, VS).

Il conducente della macchina, domiciliato nell'Alto Vallese, è morto sul luogo dell'incidente. Il Ministero pubblico cantonale ha aperto un'inchiesta in collaborazione con il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). Il traffico ferroviario tra Fiesch e Reckingen (VS) è stato interrotto. Per garantire il trasporto pubblico sono stati messi a disposizione alcuni autobus sostitutivi.

