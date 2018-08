Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 agosto 2018 8.27

L'epicentro si è situato a circa 7 chilometri a nord-ovest di Saxon (VS) a una profondità di 6,3 chilometri.

Un sisma di magnitudo 3,2 ha scosso il Vallese stanotte verso le 2.10. L'epicentro si è situato a circa 7 chilometri a nord-ovest di Saxon (VS) a una profondità di 6,3 chilometri, ha indicato il servizio sismico svizzero del politecnico federale di Zurigo.

La scossa è stata avvertita in modo marcato in prossimità dell'epicentro e nei cantoni di Vaud e Friburgo. Scosse di questa intensità generalmente non provocano danni.

In Svizzera vengono censiti fino 800 movimenti tellurici inoffensivi l'anno. Il più intenso terremoto mai registrato in Svizzera, di magnitudo 6,6, risale al 1356 e provocò la distruzione di gran parte della città di Basilea.

