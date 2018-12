VS: slavina travolge cinque sciatori, tutti salvi

La zona in cui è scesa la valanga

Cinque sciatori sono stati travolti questo pomeriggio da una valanga in una zona fuoripista dell'Hohtälli, sopra Zermatt (VS). Quattro di essi, parzialmente sepolti dalla neve, sono subito stati estratti, mentre per il quinto si è reso necessario un rapido intervento.

Grazie a un elicottero della Ar Zermatt, in pochi minuti sono giunti sul posto quattro cani da valanga, una guida alpina e un medico, indica in una nota la compagnia di soccorso aerea.

Lo sciatore sepolto nella neve è stato rapidamente localizzato ed estratto dalla neve. In seguito è stato elitrasportato all'ospedale di Visp (VS) per esami più approfonditi.

Secondo Anjan Truffer, capo dei soccorsi di Zermatt, il pericolo di valanghe al di fuori delle piste marcate - soprattutto sui pendii soleggiati a nord - è estremamente elevato e si richiede la massima attenzione.

