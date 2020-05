Due giovani vallesani sono stati travolti da una valanga stamane nella regione di Arolla (VS): un 20enne è morto dopo il ricovero in ospedale, mentre il suo compagno, di 21 anni, versa in gravi condizioni. Lo ha indicato poco fa la polizia cantonale.

I due sciescursionisti stavano risalendo la parete nord quando, a quota 3400 metri, sotto i loro sci si è staccata una valanga a placche: i due malcapitati sono stati trascinati fino ai piedi della parete e interamente sepolti dalla coltre nevosa.

Altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze hanno lanciato l'allarme dopodiché hanno liberato le due vittime dalla neve e prestato loro i primi soccorsi.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al 20enne. Il giovane, poi elitrasportato all'ospedale cantonale, è morto poco dopo. Il suo compagno ha invece riportato ferite gravi.

