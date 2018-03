Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 19.52 16 marzo 2018 - 19:52

Una valanga ha travolto questo pomeriggio un gruppo di sciescursionisti nel comprensorio sciistico delle 4 Vallées, in Vallese.

Una persona è riuscita a evitare di essere travolta, due sciatori sono stati liberati dalla massa nevosa, mentre altri quattro sono tuttora dati per dispersi.

Lo indica stasera la polizia cantonale vallesana, precisando che i soccorritori sono sul posto.

Stando ai primi elementi dell'inchiesta, gli sciatori non erano muniti di alcun dispositivo di ricerca per vittime in caso di valanga (DVA). Le ricerche sono portate avanti da Air-Glaciers, Air-Zermatt, dalla colonna di soccorso del Club alpino svizzero (CAS), da squadre di soccorso locali, da diversi cani da valanga e da agenti della polizia vallesana.

Neuer Inhalt Horizontal Line