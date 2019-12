I soccorritori hanno estratto nella regione di Lauchernalp, in Vallese, uno sciescursionista tedesco di 55 anni travolto da una valanga.

Uno sci escursionista tedesco di 55 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina dopo essere stato investito da una valanga nella regione di Lauchernalp, in Vallese. Le sue condizioni sono critiche.

Secondo informazioni della polizia cantonale, l'incidente si è verificato fuori dal comprensorio sciistico.

Il 55enne e suo figlio avevano lasciato le piste da sci al di sotto della stazione Gandegg per procedere in direzione dello Stieltihorn, ha comunicato questa sera la polizia. La valanga si è staccata a circa 2700 metri di altitudine travolgendo il 55enne.

Il figlio, non investito dalla massa nevosa, ha lanciato l'allarme e ha nel frattempo localizzato il padre con l'apparecchio di ricerca in valanga. Ha quindi iniziato a scavare per tirarlo fuori. Una squadra di soccorso ha poi estratto l'uomo che si trovava sotto due metri di neve. Il 55enne, gravemente ferito, è stato elitrasportato all'Inselspital di Berna.

