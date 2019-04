Quattro escursionisti sono stati travolti e uccisi da una valanga in Vallese. Immagine d'archivio.

Venerdì una valanga ha travolto quattro escursionisti che praticavano pelli di foca nella regione del Grünhornlücke, sul territorio di Fieschertal (VS). I soccorritori li hanno trovati ieri pomeriggio ormai privi di vita.

Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, il gruppo di cittadini tedeschi era partito venerdì in mattinata in direzione della capanna Konkordia. Al rifugio non li hanno però visti arrivare e sono quindi stati avvertiti i soccorsi.

Un volo di ricerca ha immediatamente constatato la presenza di diverse valanghe nella zona interessata, ma a causa del maltempo le ricerche hanno potuto riprendere solamente ieri. Nel pomeriggio i quattro corpi sono stati localizzati sotto la coltre nevosa.

L'identificazione delle vittime è ancora in corso e il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta.

Neuer Inhalt Horizontal Line