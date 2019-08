Il divieto per i veicoli di oltre 3,5 tonnellate di circolare sul viadotto di Riddes (VS) è regolarmente ignorato.

Il divieto per i veicoli di oltre 3,5 tonnellate di circolare sul viadotto di Riddes (VS) è regolarmente ignorato. Lo ha reso noto la polizia cantonale, che intende intensificare i controlli.

L'opera nevralgica per la mobilità vallesana, che si trova in cattivo stato, è chiusa ai mezzi dall'8 luglio. Infrazioni sono però continuamente segnalate. Chi non rispetta le regole rischia una multa fino a 500 franchi. Le polizia invita a seguire i percorsi alternativi segnalati.

Il viadotto di Riddes non è l'unico ponte che pone problemi in Vallese. Altre 23 strutture, di proprietà della Confederazione o del Cantone, sono considerate in cattive condizioni dall'Ufficio federale delle strade (USTRA). Tutti hanno ricevuto il marchio "in cattive condizioni con il rischio di gravi danni".

Nove si trovano nel Vallese francofono. La ristrutturazione di questi ultimi dovrebbe costare circa 5 milioni di franchi, e i lavori potrebbero essere completati entro la fine del 2021, se verranno stanziati i fondi necessari.

