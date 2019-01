Le autorità grigionesi stilano un bilancio positivo della 49esima edizione del Forum economico mondiale (WEF), che si chiude oggi.

In una nota diramata nel pomeriggio, il Governo cantonale si dice soddisfatto che l'evento si sia svolto in modo pacifico e che ancora una volta i Grigioni e Davos si siano dimostrati luoghi ideali per organizzare la manifestazione.

Oltre a innumerevoli personalità dell'economia, della politica e della scienza, il forum ha visto la partecipazione di diversi capi di Stato e rappresentanti di governo, fra i quali anche quattro consiglieri federali, ricordano le autorità di Coira, precisando di aver avuto l'opportunità di incontrare molti di loro.

Le importanti misure di sicurezza, necessarie per tutelare oltre 120 personalità, hanno messo alla prova la Confederazione, il Cantone e l'esercito, prosegue il Governo grigione, sottolineando tuttavia come la cooperazione fra i vari servizi sia stata buona e non si segnalino incidenti di rilevo.

L'esecutivo conclude ringraziando la popolazione locale, gli altri Cantoni e città, il Principato del Liechtenstein e tutte le forze di sicurezza - polizia, esercito e guardie di confine - per aver contribuito alla riuscita del WEF.

