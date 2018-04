Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 aprile 2018 - 16:36

Wells Fargo patteggia con le autorità statunitensi e si impegna a pagare 1 miliardo di dollari (940 milioni di franchi al cambio attuale) per risolvere la disputa sulla gestione del rischio all'interno della banca.

"Abbiamo riscontrato mancanze nell'attuazione del programma per la gestione del rischio", con pratiche "imprudenti e non sicure", afferma l'agenzia federale Office of the Comptroller of the Currency, commentando le accuse di cattiva gestione nelle pratiche per i finanziamenti agli acquisti di auto e nei mutui portate avanti dalla banca.

