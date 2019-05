Spiegamento di polizia oggi a Winterthur per la segnalazione che una donna stava tentando di raggiungere un appartamento salendo dal balcone. La presunta ladra era in realtà un'infermiera che non aveva le chiavi d'entrata.

La città di Winterthur è stata teatro oggi di un imponente spiegamento di polizia ... per nulla. Diverse volanti sono intervenute su segnalazione di un'inquilina a causa di una donna che stava tentando di raggiungere un appartamento salendo dal balcone.

Una volta sul posto, il caso si è sgonfiato: la presunta ladra, in realtà un'infermiera specializzata in geriatria, ha spiegato agli agenti che aveva pensato di raggiungere il suo obiettivo dall'esterno poiché priva delle chiavi d'entrata. Colmo dei colmi si è pure sbagliata di appartamento. L'arrivo dell'occupante dell'appartamento "invaso" per sbaglio ha poi permesso di chiarire definitivamente il malinteso. Per la temeraria infermiera non ci saranno conseguenze giuridiche.

