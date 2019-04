Una bomba a mano senza detonatore ma con carica esplosiva intatta è stata utilizzata per anni come fermacarte a Winterthur (ZH).

Una bomba a mano - priva di detonatore ma con la carica esplosiva ancora intatta - è stata trovata durante i lavori di sgombero di una camera a Winterthur (ZH). L'oggetto dall'inconfondibile forma di granata è stato utilizzato per anni come fermacarte.

L'insolito oggetto - indica oggi la polizia della città zurighese - è stato scoperto lunedì pomeriggio da un impiegato della società immobiliare incaricata dello sgombero. Sul posto sono intervenuti gli specialisti in esplosivi.

Risultato: si trattava effettivamente di una bomba a mano di oltre 100 anni, probabilmente risalente alla Prima guerra mondiale, senza detonatore ma con tanto di carica esplosiva. L'ordigno, utilizzato per anni dall'ex inquilino come fermacarte, è stato neutralizzato in modo controllato, precisa la polizia di Winterthur.

Neuer Inhalt Horizontal Line