La giovane cuoca turgoviese Evelyne Tanner in piena azione dinnanzi ai fornelli (Michael Zanghellini/SwissSkills)

La tecnologia di stampa è la specialità in cui si è esibita l'argoviese Janine Bigler. (Naim Chidiac/SwissSkills)

galleria fotografica

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2017 11.14 20 ottobre 2017 - 11:14

La Svizzera ha fatto una vera e propria vendemmia di medaglie ai campionati mondiali dei mestieri 2017: ne ha conquistate 20, di cui 11 d'oro. In gara ad Abu Dhabi c'erano 38 giovani elvetici su un totale di circa 1300 partecipanti provenienti da 59 paesi.



Giunti alla 42esima edizione, i WorldSkills, che si tengono a ritmo biennale, si sono svolti dal 15 al 19 ottobre ad Abu Dhabi.

I campionati del mondo dei mestieri hanno preso inizio nel 1953 a Madrid. La Svizzera figurava già da allora tra i paesi partecipanti e tra quelli che raccolgono i maggiori allori: la selezione elvetica fa regolarmente incetta di premi e si piazza quasi ogni volta tra le dieci migliori nazioni.

“La formazione professionale svizzera è una storia di successo che deve continuare ad essere scritta. Non solo nel nostro paese, ma anche a livello internazionale”, ha dichiarato il presidente della Camera del popolo Jürg Stahl, visitando la delegazione svizzera a Abu Dhabi.

Alla competizione internazionale possono prendere parte giovani di età non superiore a 22 anni, che si affrontano in una cinquantina di mestieri diversi, cercando di mettere in risalto le loro conoscenze e capacità professionali.

