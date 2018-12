Wsj: Uber insegue Lyft, domanda per Ipo a inizio '19

Uber ha presentato riservatamente questa settimana la documentazione per una quotazione in Borsa.

Uber ha presentato riservatamente questa settimana la documentazione per una quotazione in Borsa (Ipo), seguendo quindi la sua rivale più piccola Lyft. Lo scrive il Wall Street Journal.

L'istanza è stata depositata alla Securities and Exchange Commission (Sec). Entrambe le operazioni potrebbero essere le più grandi tra quelle attese nel 2019.

Lyft mira a debuttare a marzo o aprile, Uber nel primo trimestre, prima di quanto riportato dal Wsj in ottobre.

La più recente valutazione privata di Uber, in occasione della vendita di quote per 500 milioni di dollari a Toyota, è stata di 76 miliardi di dollari. Tuttavia i consulenti bancari hanno suggerito che la valutazione pubblica potrebbe essere di 120 miliardi di dollari.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano