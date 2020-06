Una bimba di 22 mesi è stata investita da un treno questa mattina alla stazione di Würenlos, in Argovia, ed è morta dopo il ricovero in ospedale dov'è stata trasportata in condizioni critiche da un elicottero.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 9.45. La bambina è stata investita di un treno che stava entrando in stazione, ha reso noto la polizia argoviese senza fornire altri particolari. Secondo testimonianze riportate da alcuni media la piccola era in compagnia del padre. La Procura di Baden (AG) ha aperto un'indagine sulle cause e sulle circostanze dell'incidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet