Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 aprile 2018 15.52 08 aprile 2018 - 15:52

In Svizzera l'anno scorso si sono registrati 301 casi accertati dalla Rete di consulenza per le vittime del razzismo, contro i 199 del 2016. Oltre un terzo riguardano forme di xenofobia in generale. Seguono gli episodi di discriminazione di neri e antimusulmani.

È quanto emerge dal Rapporto 2017 redatto dalla Commissione federale contro il razzismo. La pubblicazione era prevista per domani ma diversi domenicali ne hanno anticipato oggi il contenuto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.