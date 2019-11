Quattro persone sono state arrestate ieri al termine della partita di Europa League fra Young Boys e Porto, giocatasi a Berna. Dopo la sfida, vinta dagli ospiti 2-1, nei dintorni dello Stade de Suisse si sono verificati tafferugli e provocazioni fra le due tifoserie.

Uno degli alterchi ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, ha indicato ieri sera in un comunicato la polizia cantonale. In questa circostanza tre persone sono state fermate.

Le manette sono scattate anche per un uomo che ha tentato di scavalcare una barriera e aggredire un agente, viene precisato nella nota. Prima dell'incontro invece, durante il corteo a piedi dei fan lusitani fino allo stadio, non sono stati registrati incidenti di rilievo, se non l'esplosione di qualche petardo e altro materiale pirotecnico.

