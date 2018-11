Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2018 13.44 23 novembre 2018 - 13:44

Secondo l'Unicef lo Yemen è il posto peggiore al mondo dove nascere: ogni 10 minuti un bambino muore per malnutrizione e per malattie facilmente prevenibili.

Secondo il direttore Unicef dell'area Medio Oriente e Nord Africa, Geert Cappelaere, "lo Yemen è un vero inferno, il posto peggiore al mondo dove nascere. Ogni 10 minuti un bambino muore per malnutrizione e per malattie facilmente prevenibili".

"Una delle ragioni è che non c'è accesso alle vaccinazioni", ha precisato Cappelaere, tornato da poco dal Paese dove in tre anni di guerra oltre 2500 bambini sono stati uccisi e altrettanti reclutati nei combattimenti. In Yemen c'è un milione di sfollati interni, 11,3 milioni sono in stato di bisogno, e un quinto delle scuole è stato distrutto, ha ricordato.

"L'Europa - ha osservato in un'intervista all'ANSA - è lontana da questa crisi. Qui siamo più interessati alla questione dei rifugiati, dei migranti, e alle frontiere. Dallo Yemen invece non ci sono migranti. Nessuno esce dal Paese, perché sono così poveri da non poter affrontare il viaggio e perché sono bloccati dal confine a Nord con l'Arabia Saudita e a sud dall'Oceano".

D'altro canto, "le migrazioni continuano, anche se i Paesi chiudono i confini. Questo non ferma i migranti. Per i bambini la realtà è molto dura. Molti sono in situazioni simili alla detenzione, di promiscuità, e la sfida è proteggerli da abusi, violenze, garantire accesso all'acqua, alle cure sanitarie. Non sono in vacanza, stanno cercando una vita migliore di quella che affrontano nei paesi d'origine".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano