Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 ottobre 2018 13.58 31 ottobre 2018 - 13:58

Il Segretario della Difesa degli Stati Uniti, Jim Mattis, ha invitato le parti in conflitto in Yemen a imporre un cessate il fuoco per intraprendere negoziati di pace entro i prossimi trenta giorni. Lo riporta Al Arabiya.

"Dobbiamo muoverci per degli sforzi verso la pace ora, e non possiamo dire che lo faremo nel futuro" ha dichiarato Mattis. "Dobbiamo farlo entro i prossimi 30 giorni" ha aggiunto Mattis, invitando le parti in conflitto in Yemen ad incontrarsi in Svezia a novembre insieme all'Inviato Speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano