3 agosto 2018

Riad smentisce di aver condotto raid aerei ieri sulla città portuale di Hodeida in Yemen, riferisce Al Arabiya. Il bilancio è di oltre 20 morti.

Il portavoce della coalizione a guida saudita in Yemen, il colonnello Turki Al Malki, ha imputato la responsabilità degli attacchi aerei alle milizie Houti che invece denunciano la coalizione.

Entrambe le parti in conflitto avevano annunciato che avrebbero sospeso le ostilità a Hodeida per dare spazio ai negoziati di pace condotti dalle Nazioni Unite.

Secondo i media panarabi, la coalizione araba ha condotto numerosi raid aerei su Hodeida, colpendo in particolare zone civili come il mercato del pesce e l'ingresso di uno degli ospedali della città da settimane sotto assedio da parte delle forze di terra della coalizione. I morti sono almeno 20 e i feriti decine, ma le informazioni non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno.

