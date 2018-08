Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 21.31 24 agosto 2018 - 21:31

L'Onu condanna l'uccisione di almeno 22 bambini e quattro donne in Yemen nei raid aerei sauditi. Il segretario generale delle Nazioni Uniti, Antonio Guterres, chiede un'indagine indipendente sull'accaduto: serve "un'indagine imparziale, indipendente e rapida" dice.

Fa eco alle parole di condanna di Guterres il sottosegretario generale per gli affari umanitari dell'Onu, Marck Lowcock. "E' la seconda volta in due settimane che un raid della coalizione saudita provoca la morte di decine di civili" dice Lowcock, ricordando che giovedì in un altro raid sono morti altri quattro bambini.

"Mi auguravo che lo sdegno seguito all'attacco di Saada due settimane fa segnasse un punto di svolta nel conflitto. Gli attacchi di ieri dimostrano di no" aggiunge Henrietta Fore, direttrice dell'Unicef, chiedendo a tutte le parti coinvolte di agire per "mettere fine a questo conflitto una volta per tutte".

