Città in festa per il titolo dei gialloneri

Sono in corso da questo pomeriggio a Berna i festeggiamenti per la vittoria del campionato di Super League dello Young Boys. I fan possono applaudire i loro beniamini radunatisi su un camion scoperto diretto verso lo Stade de Suisse.

Qui la festa continuerà anche in serata con la presentazione della squadra e concerti da parte di band locali. Sebbene i tifosi - molti dei quali con magliette e sciarpe giallo-nere, i colori del club - siano stati invitati a non accendere fuochi di artificio, diversi appassionati non hanno resistito alla tentazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !