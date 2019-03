La consigliera di Stato urana Heidi Z'Graggen, che in dicembre era stata candidata alla successione di Doris Leuthard in Consiglio federale, non nasconde il suo interesse per una candidatura al Consiglio degli Stati.

La popolare democratica ha fatto sapere le sue intenzioni alla sezione cantonale del partito dopo che ieri l'attuale "senatore" del PPD Isidor Baumann ha dichiarato che non si ripresenterà questo autunno alle elezioni federali.

La Z'graggen, che dirige dal 2004 il dipartimento della giustizia del canton Uri, ha confermato le sue ambizioni al giornale locale Urner Zeitung e a quello zurighese Tages-Anzeiger. Attirata da una nuova sfida a livello federale, la consigliera di Stato urana intende contribuire ad assicurare alla Svizzera un futuro promettente. Ha pertanto dichiarato il suo interesse per una candidatura alla Camera dei cantoni alla presidenza del PPD urano.

Neuer Inhalt Horizontal Line