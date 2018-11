Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La dirigenza non è soddisfatta.

Zalando scivola in Borsa a Francoforte (-8,15%) dopo aver diffuso in giornata i dati del terzo trimestre con ricavi in crescita dell'11,7% a 1,20 miliardi di euro, ma con un Ebit rettificato a -38,9 milioni, corrispondente ad un margine del -3,2%.

La crescita inferiore alle previsioni per la società che commercializza moda online "è dovuta principalmente al periodo estivo prolungato e insolitamente caldo, con una riduzione della domanda e un ritardo nel passaggio alla stagione autunno/inverno", tradizionalmente la più redditizia per la moda.

Per l'intero anno, Zalando continua a prevedere una crescita del fatturato del 20-25% e un Ebit rettificato di 150-190 milioni di euro. Per il co-Ceo Rubin Ritter, "è evidente che non siamo soddisfatti dei risultati finanziari del terzo trimestre".

