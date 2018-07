Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2018 20.51 27 luglio 2018 - 20:51

Sarà presto completata la funivia trifune (3S) più in alto al mondo che in Vallese permette di accedere al Piccolo Cervino, a oltre 3800 metri sopra al livello del mare, da Zermatt. La cabinovia verrà inaugurata a fine settembre.

I lavori di costruzione sono iniziati nella primavera del 2016. I costi ammontano a circa 55 milioni di franchi. Con la nuova infrastruttura i tempi di attesa saranno ridotti fortemente. "Sarà possibile trasportare fino a 2000 persone all'ora" contro le attuali 600, ha riferito oggi a Keystone-ATS Mario Aufdenblatten, il vice del responsabile della tecnica degli impianti di risalita di Zermatt.

La principale sfida del progetto è l'altitudine a cui è situato il cantiere. "Già solo portare tutto il materiale in loco ha costituito un enorme sforzo logistico", ha aggiunto Aufdenblatten. Anche per gli operai le condizioni sono estremamente impegnative: "A quasi 4000 metri la produttività non è la stessa di quella in valle".

Per il 2021 è previsto il completamento di un'altra cabinovia 3S, per 25 milioni di franchi, che permetterà di salire sulla Testa Grigia (VS/Valle d'Aosta).

