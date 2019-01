Grave incidente della circolazione ieri sera a Oberwil, nel canton Zugo: un 23enne è finito con la sua vettura nel lago. Il giovane se l'è cavata con ferite leggere, mentre la sua accompagnatrice ha riportato lesioni gravi.

Stando a quanto indica oggi la polizia cantonale intorno alle 21.20 il conducente stava viaggiando sulla litoranea che collega Arth (SZ) a Zugo quando ha perso il controllo del suo veicolo: la vettura ha sbandato, è entrata in collisione con un elemento in cemento ed è stata proiettata fuori dalla carreggiata, andando a finire capovolta nel lago, situato alcuni metri più in basso.

Automobilista e passeggera - di età imprecisata - sono riusciti a uscire da soli dall'abitacolo e a raggiungere la riva. Oltre ad essere feriti, erano anche fortemente raffreddati. I sanitari giunti sul posto li hanno ricoverati entrambi all'ospedale. Al giovane è stata anche ritirata la patente.

