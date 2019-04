Una donna ha perso la vita in un incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì a Oberägeri (ZG). Per ragioni sconosciute, l'auto guidata dalla 43enne è uscita di strada, ha attraversato un prato per 90 metri e si è schiantata contro un albero.

Il sinistro è avvenuto su una strada cantonale, precisa la polizia zughese in un comunicato. La conducente è morta sul posto.

Neuer Inhalt Horizontal Line