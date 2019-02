Pirata della strada australiano arrestato dopo il rientro in Svizzera

Un automobilista australiano che più di tre anni fa era stato fotografato nel canton Zugo mentre viaggiava a 100 km/h su una tratta con il limite di 50 km/h è stato arrestato al suo rientro in Svizzera. Il fermo è avvenuto all'aeroporto di Ginevra.

Secondo quanto ha reso noto oggi la polizia di Zugo, il 56enne cittadino australiano ha ammesso gli addebiti durante un interrogatorio. Per tornare in libertà, l'uomo ha dovuto versare una caparra di 8000 franchi e ha inoltre ricevuto il divieto di guidare in Svizzera a tempo indeterminato. L'australiano rischia inoltre una condanna ad almeno un anno di detenzione.

Neuer Inhalt Horizontal Line