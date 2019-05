Un conducente 18enne si è addormentato al volante ieri sera sull'autostrada A4 nel canton Zugo. La sua vettura è andata a tamponare un pullman che procedeva regolarmente: il giovane ha riportato ferite di media entità.

Tutti e due i veicoli sono rimasti danneggiati, ha indicato oggi la polizia cantonale. Il sinistro è avvenuto in territorio di Hünenberg poco prima delle 23.30. Per liberare e pulire la carreggiata una corsia dell'autostrada in direzione di Zurigo è rimasta chiusa per cinque ore e mezzo.

Gli agenti hanno tolto al giovane la patente in prova. Il 18enne è stato inoltre denunciato alla magistratura.

