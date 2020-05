Un incendio di vaste dimensioni è divampato oggi alle 13.45 a Baar (ZG), nella zona industriale vicina al confine con Sihlbrugg (ZG): diversi camper di un rivenditore sono bruciati e sull'intera zona si è sviluppato un nuvolone di fumo denso. Ingenti i danni.

Non vi sono feriti. Lo ha indicato oggi la polizia cantonale di Zugo all'agenzia Keystone-ATS, confermando una notizia in questo senso pubblicata dal sito blick.ch.

Sul luogo sono intervenuti in forze i pompieri: al loro arrivo diversi camper, un rimorchio e la tettoia posta lungo tutto l'edificio della concessionaria erano in fiamme. I 50 vigili del fuoco sono rapidamente riusciti ad avere il controllo dell'incendio e ad evitare che le fiamme si propagassero altrove.Quattro persone che si trovavano all'interno dell'edificio sono riuscite a mettersi in salvo da sole e sono illese. Dalle prime stime i danni sono considerevoli: quattro veicoli sono stati divorati dal fuoco, diversi altri sono stati gravemente danneggiati, come pure la tettoia raggiunta dalle fiamme.

Le cause del rogo non sono ancora chiare.

