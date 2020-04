Un 18enne allievo conducente in sella alla motocicletta si è sottratto a due blocchi di polizia, a Zugo prima e nel canton Svitto poi, ieri in prima serata. Neppure la luce blu e la sirena lo hanno indotto a più miti consigli.

Il giovane, di nazionalità svizzera, viaggiava in compagnia di una donna quando si è imbattuto in un controllo a Zugo. Non ha rispettato l'ordine di fermarsi e ha proseguito la corsa in direzione di Arth (SZ), dove la locale cantonale, azionando anche sirena e luce blu, gli ha intimato lo stop. Ma nulla da fare: il centauro ha accelerato ed è fuggito, si legge in una nota odierna della polizia zughese.

L'uomo si è poi presentato in serata alle forze dell'ordine di Zugo, che gli hanno sequestrato il "patentino" e lo hanno denunciato al ministero pubblico. Ha giustificato il suo comportamento con il fatto che la sua passeggera non disponeva della licenza di condurre, come invece sarebbe obbligatorio per un allievo conducente che viaggia accompagnato.

