Questo contenuto è stato pubblicato il 3 settembre 2018 17.45 03 settembre 2018 - 17:45

Un cittadino rumeno di 30 anni è stato ritrovato senza vita stamane in una carrozzeria a Samstagern, nel canton Zurigo. La polizia ha arrestato otto persone, fra cui il presunto autore di quello che è considerato un delitto.

Il corpo senza vita è stato ritrovato poco prima delle 9.00 nel locale dell'impresa riservata al personale. La polizia è intervenuta sul posto con un importante dispositivo.

Ancora non si conoscono i dettagli della vicenda. La polizia ha fermato in tutto otto persone - quattro svizzeri, tre rumeni e un italiano - per sottoporle ad interrogatori. Fra questi figura anche il titolare dell'azienda di riparazione e verniciatura di auto.

Stando alle poche informazioni disponibili il presunto autore del delitto è un coetaneo e connazionale della vittima. Il 30enne ucciso lavorava nella carrozzeria.

