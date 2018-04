Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 aprile 2018 15.22 15 aprile 2018 - 15:22

Quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. Un 46enne italiano residente a Rüschlikon (ZH) è stato fermato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell'A3 in direzione di Zurigo.

L'uomo è stato arrestato e affidato al Ministero pubblico.

Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia cantonale zurighese. Il conducente non solo era in contromano, ma a tratti guidava anche a una velocità troppo elevata, secondo le valutazioni effettuate grazie alle telecamere presenti nelle gallerie.

L'uomo conduceva "in uno stato non idoneo alla guida", si legge nel comunicato, precisando che in diverse occasioni il 46enne ha rischiato la collisione con altri automobilisti.

Per fermarlo, la polizia ha bloccato l'autostrada A3 all'altezza di Horgen attorno alle 2.30. In precedenza alcune segnalazioni indicavano che l'uomo transitava sulla A13 nei pressi di Trübbach (SG) verso le 2.00, prima di attraversare anche i cantoni di Glarona e Svitto. Numerosi automobilisti hanno segnalato la presenza del veicolo in contromano alle forze dell'ordine, le quali hanno immediatamente adottato varie misure per prevenire incidenti e fermare il 46enne, scrive la polizia cantonale.

Un'inchiesta è stata aperta per poter fare luce su tutti i reati commessi dall'uomo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.