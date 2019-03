Il Canton Zurigo ha chiuso il 2018 con 548 milioni di franchi di maggiori entrate, a fronte di spese complessive per 15,399 miliardi di franchi. Gli introiti complessivi hanno superato del 3% quelli in preventivo, che chiudeva con eccedenze per 54 milioni di franchi.

"È il terzo consuntivo di fila con eccedenze significative", ha sottolineato oggi davanti alla stampa il "ministro" cantonale delle finanze Ernst Stocker (UDC). Fra gli effetti straordinari il consigliere di Stato ha citato la ridistribuzione degli utili della Banca nazionale svizzera (BNS), ma anche la disciplina di spesa dimostrata dal governo, dall'amministrazione e delle imprese controllate.

L'eccellente risultato "crea le basi per far fronte alla costante crescita demografica". L'indebitamento netto è sceso nell'ultimo anno di 170 milioni a 4,57 miliardi di franchi, ossia "la metà dei livelli di fine anni '90", ha fatto presente Stocker.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?