Una donna macedone di 35 anni è stata condannata a Zurigo a 18 anni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni per il brutale accoltellamento di un ragazzo di quattordici anni che nemmeno conosceva.

Il Tribunale distrettuale della città sulla Limmat ha riconosciuto oggi la donna colpevole di tentato assassinio e diversi altri delitti. Il fratello 32enne della donna è stato a sua volta condannato a quattro anni e mezzo di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per dieci anni per la sua complicità nel delitto.

La sentenza - non ancora definitiva - prevede per entrambi anche pene pecuniarie, nonché risarcimenti per oltre 80'000 franchi in favore della vittima e di 12'000 franchi per i suoi genitori.

I fatti giudicati dal tribunale di prima istanza risalgono al 5 novembre 2016. La donna e il fratello - che in base a una perizia è "limitato nelle sue capacità mentali e facile da manipolare" - si recarono nell'appartamento del suocero di lei a Zurigo. Entrambi erano mascherati e armati di coltelli. Non trovando l'uomo in casa, i due bussarono alla porta dell'appartamento vicino, dove trovarono un ragazzo di quattordici anni a loro sconosciuto che era solo in casa. Il ragazzino fu colpito con 15 coltellate ed è sopravvissuto "soltanto grazie a molta fortuna".

Neuer Inhalt Horizontal Line