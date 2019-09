La polizia cantonale di Zurigo ha arrestato ieri una dottoressa che praticava in maniera illegale. Immagine d'archivio.

La polizia cantonale di Zurigo ha arrestato ieri, ad Adlikon bei Regensdorf, una dottoressa che praticava in maniera illegale e le sue due assistenti. Il trio effettuava iniezioni, fra le quali quelle per ingrossare le labbra.

Le donne, di nazionalità serba, sono di età compresa fra i 41 e i 53 anni, si legge in un comunicato odierno delle forze dell'ordine. L'attività veniva praticata in un appartamento e senza alcuna autorizzazione.

Diverse sostanze necessarie per le terapie illecite sono state sequestrate. Probabilmente sono state importate in Svizzera illegalmente, viene sottolineato nella nota. Non è stato reso noto quante persone abbiano effettuato tali trattamenti. Un'indagine è stata aperta dalla procura.

