Una dozzina di persone sono rimaste ferite stamattina a Zurigo nello scontro tra un camion e un tram. Il mezzo pubblico dopo l'impatto è uscito dai binari ed è andato a cozzare contro un albero.

L'incidente è avvenuto per ragioni ancora da accertare nei pressi della fermata della linea del tram 3 "Hubertus" sulla Albisriederstrasse, non lontano dallo stadio del Letzigrund. Un portavoce dell'azienda di trasporti pubblici di Zurigo (VBZ) ha indicato all'agenzia Keystone-ATS che si tratta di un incidente "piuttosto grave" e ha parlato di 12 feriti, alcuni dei quali sarebbero in "condizioni critiche".

