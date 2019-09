A una settimana dall'apertura del 15esimo Zurich Film Festival, il governo zurighese chiede che le sovvenzioni della Confederazione alla manifestazione siano mantenute: l'idea di togliere simili aiuti a organizzazioni private è considerato "un attacco" allo ZFF.

Nel messaggio sulla promozione della cultura per il periodo 2021-2024 - messo in consultazione alla fine di maggio - il Consiglio federale esclude la possibilità di concludere "contratti di prestazioni con società che generano profitti" nell'ambito della promozione dei festival cinematografici.

Il governo del canton Zurigo si oppone a quello che considera un "attacco allo Zurich Film Festival", scrive oggi in una presa di posizione la consigliera di Stato Jacqueline Fehr (PS). Per la responsabile del Dipartimento dell'interno, è inaccettabile che il secondo più grande festival cinematografico della Svizzera (dopo Locarno, ndr.) venga messo in una situazione "sfavorevole", nonostante la sua importanza ampiamente riconosciuta.

Lo ZFF riceve contributi dalla Confederazione dal 2006 e dal 2016 il gruppo NZZ (Neue Zürcher Zeitung) ne è diventato il principale azionista. Il contratto di prestazioni concluso con l'Ufficio federale della cultura (UFC) prevede per il periodo 2017-2020 un contributo di 250'000 franchi all'anno.

L'aiuto federale era stato sospeso nel 2018, perché l'UFC lamentava una mancanza di trasparenza sulle cifre da parte dei nuovi proprietari. Quest'anno Berna ha di nuovo versato il contributo, dopo che "le strutture sono state adattate come chiedeva l'UFC", ha detto a Keystone-ATS Fabienne Kipfer, portavoce dello ZFF.

Il budget della rassegna zurighese per il 2019 raggiunge i 7,8 milioni di franchi, con il 90% di "autofinanziamento", ossia di sponsorizzazioni private, hanno reso noto una settimana fa i responsabili dello ZFF. Anche la città e il canton Zurigo sostengono il festival.

