Questo contenuto è stato pubblicato il 30 novembre 2018 10.17 30 novembre 2018 - 10:17

È comparso stamattina davanti al Tribunale cantonale di Zurigo, ma si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda l'ex imam etiope di 26 anni giudicato in appello per un sermone pronunciato due anni fa nella moschea An'Nur di Winterthur (ZH).

L'imputato, che in prima istanza era stato condannato un anno fa a 18 mesi di detenzione con la condizionale e a dieci anni di espulsione dalla Svizzera per istigazione alla violenza ed altre accuse, ha affermato oggi in aula di avere già raccontato tutto e di preferire che al suo posto prenda la parola l'avvocato della difesa.

Il cittadino etiope è stato accompagnato in tribunale dal carcere dell'aeroporto di Zurigo, dov'è rinchiuso in attesa dell'espulsione. La sua deposizione è durata meno di mezz'ora.

Le accuse di cui deve rispondere si riferiscono a un sermone pronunciato il 21 ottobre 2016 davanti a una sessantina di fedeli della moschea An'Nur, chiusa definitivamente un anno fa.

