Un incendio scoppiato ieri sera in una falegnameria di Rüschlikon (ZH), comune situato sulla riva sinistra del Lago di Zurigo, ha causato danni per centinaia di migliaia di franchi. Lo indica la polizia cantonale zurighese precisando che il rogo non ha causato feriti.

L'allarme è stato dato ieri sera alle 19.30. I pompieri, giunti in forze, hanno rapidamente circoscritto l'incendio, ma per spegnerlo completamente hanno impiegato diverse ore.

