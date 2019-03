La qualità svizzera questa volta non è bastata per vincere le elezioni.

L'intera dirigenza UDC del canton Zurigo rassegna le dimissioni. Lo ha indicato poco fa il partito, a pochi giorni dalla sconfitta elettorale più pesante della sua storia (quasi -6 punti percentuali in Gran consiglio).

A gettare la spugna sono il presidente, i vicepresidenti e i due segretari. Alla luce dei risultati del voto cantonale i vertici del partito intendono riorganizzarsi, si legge un comunicato odierno. "Un passo che viene compiuto nell'interesse delle decisive elezioni federali dell'autunno".

Caratterizzata da un'ondata ambientalista, di cui hanno beneficiato Verdi e Verdi liberali, le elezioni cantonali dello scorso fine settimana si sono rivelate molto deludenti per l'UDC. In Gran consiglio il partito un tempo reso forte da Christoph Blocher ha perso 5,6 punti, attestandosi ai livelli in cui si trovava nella seconda metà degli anni '90. La formazione di maggioranza relativa ha perso 9 seggi ed è scesa a 45, su un totale di 180 deputati. Nella consiglio di Stato l'UDC è invece riuscita a conservare il suo secondo seggio, con la consigliera nazionale Natalie Rickli che è però giunta settima fra i candidati.

Neuer Inhalt Horizontal Line