Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 agosto 2018 13.08 05 agosto 2018 - 13:08

Uno dei volti più noti del parlamento federale vuole assumere una funzione governativa: la consigliera nazionale Natalie Rickli (UDC/ZH) ha annunciato che intende puntare al Consiglio di Stato di Zurigo.

"Dopo 16 anni in tre diversi parlamenti, 11 dei quali al Nazionale, mi piacerebbe assumere una responsabilità in un esecutivo", afferma la 41enne in un'intervista pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag. Quale consigliera di Stato avrebbe a cuore la piazza economica zurighese: le modalità concrete del suo operato dipenderanno dal dipartimento che si troverà eventualmente a guidare, aggiunge Rickli.

Attualmente il governo del cantone più popoloso della Svizzera comprende 2 rappresentanti UDC, 2 PLR, 2 PS e 1 PPD. Il responsabile delle finanze Ernst Stocker (UDC) ha già fatto sapere di essere a disposizione per un'altra legislatura, mentre il collega di partito e capo del dipartimento costruzioni Markus Kägi ha annunciato che, dopo dodici anni nell'esecutivo, non si presenterà alle elezioni la prossima primavera.

I delegati cantonali UDC decideranno l'11 settembre i candidati in corsa. Non è ancora chiaro se saranno presentati due oppure tre nomi.

Consulente indipendente in comunicazione, Rickli è una politica molto conosciuta a nord delle Alpi. È particolarmente attiva sui temi della sicurezza e dei media: si è messa in particolare in luce con le critiche alla SRG SSR. Ha cominciato la sua carriera politica nel 1996 nei giovani UDC. Nel 2002 è stata eletta nel consiglio comunale di Winterthur e cinque anni dopo è entrata nel Gran consiglio cantonale. Lo stesso anno, all'età di 30 anni, ha ricevuto anche il mandato popolare per il Nazionale.

Neuer Inhalt Horizontal Line