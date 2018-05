Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Multa di quattro milioni di franchi confermata in prima istanza per il miliardario zurighese Urs E. Schwarzenbach. Riconosciuto colpevole di contrabbando di opere d'arte, il 69enne ha immediatamente annunciato un ricorso in appello.

Il dibattimento del processo al 69enne finanziere e collezionista d'arte - nonché proprietario di The Dolder Grand, il più lussuoso hotel di Zurigo - era iniziato lo scorso mese di novembre e dopo una sospensione è ripreso in gennaio.

Schwarzenbach si è visto confermare la multa di 4 milioni di franchi per aver ripetutamente evaso il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e aver introdotto illegalmente in Svizzera numerose opere d'arte che venivano trasportate sul suo jet privato fino a Zurigo o all'aeroporto di Samedan (GR).

Gli inquirenti hanno accertato che 123 oggetti non sono mai stati dichiarati e registrati nel sistema informatico delle dogane. In altri 27 casi il valore d'imposizione delle opere importate era invece troppo basso.

