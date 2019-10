L'attore spagnolo Javier Bardem, in qualità di attivista per il clima.

Ospiti di riguardo stasera per l'ultimo giorno del 15esimo Zurich Film Festivals (ZFF). Sul tappeto rosso hanno sfilato l'attore di "Game of Thrones", il danese Nicolaj Coster-Waldau, e l'avvenente australiana Cate Blanchett.

L'attore danese è stato invitato a Zurigo per presenziare alla proiezione del suo nuovo film "Suicide Tourist". Cate Blanchett ha ben due motivi per aver accolto l'invito degli organizzatori: la 50enne presenta la sua ultima fatica "Where'd You Go, Bernadette" al termine della quale riceverà un riconoscimento per la sua brillante carriera, il "Golden Icon Award".

Dopo la consegna di questo riconoscimento verranno premiati anche il miglior film e il miglior documentario che hanno partecipato alla competizione.

Oltre a Coster-Waldau e Blanchett, gli appassionati di cinema e i cacciatori di autografi hanno potuto ammirare nei giorni scorsi altri invitati di riguardo, come gli attori Donald Sutherland e Javier Bardem, o la conturbante attrice Kristen Stewart.

